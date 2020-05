Gallera elogia la Sanità lombarda e non attacca il governo

MANTOVA Una difesa a spada tratta della Sanità lombarda e dell’operato di Regione Lombardia nell’affrontare il coronavirus, definito una bomba atomica esplosa nel cuore della nostra regione. L’assessore al Welfare Giulio Gallera è stato in visita al carlo Poma oggi pomeriggio e non ha mancato di sottolineare l’importanza della cura sperimentale con il plasma che è stata condotta dagli ospedali di Pavia e Mantova. Gallera ha cercato di evitare polemiche politiche soprattutto nei nconfronti del governo. Riguardo alla vicenda delle morti nelle Rsa lombarde, Gallera glissando sull’argomento indagini in corso, ha detto che se ci sono stati degli errori sono stati commessi dai privati.