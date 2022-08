Basket serie A2 m – Cortese: “Una Staff tutta da scoprire”. Domani il raduno

Mantova Salutati Matteo Ferrara (da ieri nuovo giocatore della Stella Azzurra Roma) e Lorenzo Maspero (passato a Treviglio), diventati negli anni simbolo e bandiera degli Stings, della vecchia guardia è rimasto soltanto capitan Riccardo Cortese, al terzo anno in biancorosso. Ferrarese classe 1986, nativo di Cento, sarà lui il punto di riferimento non solo per il confermato coach Giorgio Valli, bensì per i tanti volti nuovi che da domani animeranno gli allenamenti della Staff Mantova. Il gruppo si radunerà alle ore 17 al PalaSguaitzer di Borgochiesanuova, poi dalle 17.30 per un’ora il coach modenese farà sostenere ai suoi giocatori una seduta di allenamento. Infine tutti a cena alla San Lazzaro, a Borgo Angeli. Questo il programma… dei lavori nei primissimi giorni: mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 al mattino tutti in piscina alla San Lazzaro, mentre al pomeriggio si lavora al PalaSguaitzer. «Siamo una squadra rinnovata e tutta da scoprire! – esclama capitan Cortese – Sulla carta a inizio stagione si fanno sempre dei pronostici, che tante volte non sono confermati. Siamo un gruppo nuovo, con un bel potenziale e grandi margini di crescita, secondo me. Sarà di sicuro un’annata interessante. Torneo molto equilibrato e competitivo quello che ci attende, con la sola Udine nel nostro girone più attrezzata delle altre. Noi faremo il massimo in campo e allo stesso tempo cercheremo di riportare entusiasmo nel basket mantovano. Sarà importante lavorare anche sul territorio».

Prima amichevole programmata per domenica 28 a Ferrara con la Kleb; mercoledì 31 a Carisolo in Trentino dovrebbe esserci quella con la retrocessa Vanoli Cremona, ma è in forse. Il 21 settembre test casalingo contro Cento, per finire sabato 24 in casa contro la neopromossa Juvi Cremona. Prima del campionato la Supercoppa di A2: debutto nel Girone Arancione il 9 settembre al PalaSiglacom di Curtatone contro Udine, mercoledì 14 a Cividale del Friuli contro i neopromossi del mantovano Battistini, per finire sabato 17 col confronto interno contro Ferrara. Poi spazio al campionato (Girone Rosso): debutto il 2 ottobre a Forlì e in casa il 9 ancora con Cividale.