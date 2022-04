Basket serie A2 m – Ferrara: “Staff, cambia approccio”

Mantova La Staff alla finestra assiste da spettatrice alla seconda giornata della fase a orologio, iniziata ieri sera con dieci partite (tra cui Forlì, impegnata a Torino) e che si arricchirà questa sera con la sfida Udine-Ravenna. In attesa che il turno si completi mercoledì 27, quando verranno recuperate Mantova-Eurobasket Roma e Capo d’Orlando-Scafati. I biancorossi hanno quindi l’occasione di poter lavorare una settimana intera. E interrogarsi sugli aspetti che non sono funzionati contro Cento. A metà di questo percorso, Matteo Ferrara inizia a dare qualche risposta: «È stata una partita di play off, niente più e niente meno – afferma “Ferro” – . Il livello fisico si è alzato tantissimo. Giocavamo in trasferta, su un campo difficile come quello di Cento. Penso sia stata una situazione molto simile a quella che rivivremo domenica a Forlì. Ci ha dimostrato come in questa fase un approccio alle partite senza un adeguato impatto fisico ti porta grandi svantaggi. Siamo stati lenti e senza la giusta intensità. È vero, poi, che siamo stati molto bravi a recuperare, e questa è un’altra dimostrazione che quando lavoriamo, difendiamo e giochiamo con intensità, sfruttando tutte le nostre caratteristiche tra cui i cambi difensivi o situazioni tattiche come la difesa a zona, poi riusciamo quasi sempre a mettere le mani sulla partita. Però questo aspetto va tenuto presente fin dalla palla a due, e contro Forlì sarà certamente una delle chiavi della partita. In trasferta, in campi così caldi come Cento e Forlì, se non giochi con intensità rischi che in due minuti la partita ti sfugga dalle mani e che vada tutto a rotoli. Questo è l’aspetto su cui dobbiamo lavorare maggiormente. A Cento ci siamo riusciti ma in maniera troppo discontinua. Questo ci ha penalizzato. A Forlì dovremo partire forte e tenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti». Nel match di ieri sera, Forlì ha perso a Torino 96-88: resta al settimo posto nel girone Rosso con 15 vittorie e 13 sconfitte. Domenica la palla a due col Mantova è fissata per le ore 18.

Leonardo Piva