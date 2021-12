Basket serie A2 m – Mastellari: “Staff, è l’ora di vincere”

MANTOVA Sei tonfi consecutivi hanno fatto scivolare la Staff dal primo al quintultimo posto. Domani i biancorossi torneranno alla Grana Padano Arena per provare a rialzare la testa: obiettivo battere l’Assigeco Piacenza (ore 18, arbitri Maschio, Terranova e Saraceni). La squadra ospite, che vede l’ex assistente allenatore Gabriele Grazzini nel medesimo ruolo sulla panchina di Piacenza, ha quattro punti in più in classifica ed è reduce da tre vittorie consecutive, tra cui una molto prestigiosa e netta contro Cantù con il risultato di 82-73. Non sarà quindi un cliente facile e i biancorossi dovranno certamente prestare la massima attenzione: «Siamo alla fine di questo momento negativo e perciò ora ci aspettano dei momenti positivi – afferma il guardia-ala Martino Mastellari – L’Assigeco è una squadra che in questo momento è molto in forma e ha un ritmo molto alto. Mi aspetto una gara aggressiva da parte loro e noi non saremo da meno, perché vogliamo vincere questa partita e perché una vittoria ci aiuterà a uscire da questo momento delicato». Intanto si rasserena il clima nell’infermeria Stings: salvo imprevisti, Vojislav Stojanovic dovrebbe tornare finalmente in campo, Hollis Thompson ha fatto un po’ di lavoro differenziato per un dolore alla caviglia ma la sua condizione non preoccupa lo staff tecnico biancorosso. Unico assente sicuro il solito Matteo Ferrara. Lo staff tecnico di Piacenza ha solo un dubbio legato alle condizioni di Lorenzo Querci. «Sto meglio, sono contento di aver ripreso gli allenamenti con i compagni per tornare a giocare in una gara così interessante e importante – dichiara Nemanja Gajic – Dobbiamo prepararci ad affrontare il forte impatto atletico di un avversario organizzato e tosto: reggere l’urto sul perimetro e mettere tanta energia in fase difensiva possono essere fondamentali, se vogliamo provare ad allungare la striscia vincente. Serve andare sul parquet con la giusta mentalità e tanta determinazione: Mantova è una squadra di alto livello. Dovremo fare attenzione».

