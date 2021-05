Basket serie A2 m – Staff a Ravenna: prima chance per i play off

MANTOVA Dopo un girone d’andata in grande spolvero, la Staff inizia oggi, con la tappa di Ravenna, quello di ritorno che, prima o poi, potrà definitivamente consegnarle il pass per giocare i play off. Stings secondi con quattro punti in più di Ravenna: in caso di vittoria i biancorossi sarebbero quindi irraggiungibili dai rivali odierni e matematicamente promossi agli spareggi promozione. Le restanti due giornate saranno utili solo per capire con quale posizione accederanno alla griglia. Prima, però, ovviamente bisognerà avere la meglio su un avversario di valore che alla Grana Padano Arena aveva venduto carissima la pelle e che solo una tripla di Maspero a pochi secondi dalla sirena finale aveva piegato.

«In settimana abbiamo dovuto gestire alcune situazioni fastidiose per degli acciacchi – afferma coach Di Carlo – ma contiamo di arrivare alla gara al completo e nella condizione migliore. Noi oggi ci stiamo ancora giocando una matematica qualificazione ai play off e per quanto abbastanza vicino non è un traguardo facile da raggiungere. Avremo due trasferte contro due squadre fortissime, ma sono fiducioso perché la squadra continua a crescere come chimica e come qualità di attacco e difesa. Mi piace lo spirito che c’è e la voglia generale che i ragazzi ci mettono». Per il coach biancorosso le chiavi di lettura sono chiare: «Credo che con Ravenna sarà una partita dove l’intensità nei contatti la farà da padrona – conclude Di Carlo – siamo due squadre per certi versi molto simili nel modo di intendere il gioco: l’aggressività difensiva è un tema dominante per entrambe le squadre. Anche la circolazione di palla sarà per entrambe un tema dominante. Ravenna viene da una sconfitta importante a Trapani e quindi, secondo me, cercherà di essere ancora più forte e impattante agonisticamente, poi ci sarà anche voglia di rivalsa per l’andata. Terzo punto è che loro conteranno su una vittoria casalinga per accedere ai play off. Questi tre elementi fanno sì che troveremo una squadra arrabbiata che cercherà in ogni modo di fare risultato». In casa biancorossa c’è ottimismo per il ritorno in campo di Weaver che da giovedì ha ricominciato ad allenarsi in gruppo.

Leonardo Piva