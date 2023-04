Basket serie A2 m – Staff, domani scatta il girone Salvezza. Capitan Cortese: “Con Casale dobbiamo partire bene e imporre il nostro ritmo”

Mantova Dopo un weekend di pausa forzata a causa dell’annullamento del match contro Ferrara, che avrebbe dovuto chiudere il calendario del Girone Rosso, domani comincia la fase cruciale della stagione. Tanto cruciale quando di grande tensione: il girone Salvezza. Otto squadre ai nastri di partenza, quattro si garantiranno la permanenza in A2 e le altre quattro si dovranno preparare a vivere una bruttissima estate e preparare la prossima stagione di Serie B. La battaglia sportiva avverrà tra Cremona, Rieti, Stella Azzurra, Chieti, Ravenna, San Severo e Casale Monferrato, quest’ultima la squadra chiamata ad affrontare gli Stings nel primo match del nuovo calendario previsto per domani alla Grana Padano Arena (palla a due ore 18, non più alle 17 come per le precedenti partite interne della Staff). In casa biancorossa forti dubbi sulla presenza di Calzavara, ma con l’aiuto di qualche antidolorifico il giovane play dovrebbe riuscire comunque a essere a disposizione per qualche minuto, fondamentale per dare un po’ di riposo a Sherrill, grande atteso al primo match nella sua nuova casa di Mantova dopo l’ottimo esordio avvenuto a Cento. Capitan Cortese, abituato in carriera a tutt’altri scenari di play off, sa però benissimo quanto sia fondamentale approcciare nel modo migliore questa sfida: «Ci attendono otto gare complicatissime. Non ci sarà spazio per lo spettacolo, conterà solo vincere, a scapito della tecnica e del bel gioco. Dobbiamo mantenere la categoria perché lo merita tutto il gruppo, l’ambiente e i tifosi che non hanno mai smesso di supportarci. Monferrato ha tante opzioni sul perimetro e con Sarto e Justice ha una nuova identità. Dovremo imporre il nostro ritmo togliendo loro i tiri facili». Per Casale Monferrato ancora fermo ai box Matteo Ghirlanda per un problema muscolare. Ospiti speciali della gara saranno i bambini e le bambine del settore giovanile del Basket Bancole.

Leonardo Piva