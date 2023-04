Pallavolo serie B m – Il Gabbiano fa le prove di Coppa Italia. Derby per l’Asolarem. L’E’più ci crede

Mantova Si gioca oggi la 22esima giornata. L’imbattuto Gabbiano ospita stasera a Cerese il Sab Group Rubicone di San Mauro Pascoli (ore 17.30, arbitri Chiara Conti e Locatelli di Bergamo). «Contro i romagnoli all’andata abbiamo vinto 3-1. In quella partita abbiamo perso l’unico set della stagione – afferma il diesse Stefano Melli – Questa settimana non è stata positiva. Parecchi atleti hanno avuto problemi fisici. Gioca dunque chi sta meglio. Speriamo che tutti i ragazzi possano recuperare velocemente, considerato che venerdì prossimo a Bologna contro Civita Castellana la squadra sarà impegnata nella semifinale di Coppa Italia». La manifestazione tricolore è stata presentata ieri nel capoluogo emiliano. La “semi” dei mantovani è venerdì 7 alle ore 16, alle 18 Sarroch-Acqui Terme. Sabato alle 10 la finale. Dal canto suo la Kema Asolaremedello di Andrea Fasani e Luca Mutti, dopo il colpo a Serravalle di San Marino contro il Promo Pharma, ospita stasera al PalaSchiantarelli il Montichiari, piegato 3-1 all’andata (ore 20.30, arbitri Lambertini e Elisa Rapparini di Bologna). Sintetica la risposta del vice allenatore Mutti: «E’ un derby, quindi un match molto sentito e tutto da giocare». Ancora assente Mattinzoli che forse ha concluso la stagione. L’E’più Viadana di Alberto Panciroli (oggi segue dalla tribuna la gara perché squalificato per un turno) e Giordano Gualerzi è ospite a Forlì (ore 18, arbitri Chiara Maran di Padova e Bonetto di Vicenza) del Querzoli al momento terzo, battuto all’andata 3-1. Telegrafica la risposta di coach Panciroli: «In Romagna affrontiamo questo impegno molto rimaneggiati. Abbiamo degli assenti, chi è disponibile stringerà i denti per giocare: vedremo di fare del nostro meglio». Sicuri assenti Trovò, Chiesa, Melli e Bellei.