Basket Serie A2 maschile – Finalmente la Staff: si riparte da Pistoia

MANTOVA E’ in programma oggi (domenica 6 novembre) l’atteso ritorno in campo degli Stings dopo venti giorni di pausa forzata. C’è tanta curiosità per vedere Cortese e compagni al cospetto di uno dei team più attrezzati del girone e per vedere se la perdita di ritmo partita condizionerà, e quanto, la prestazione della Staff. Sono domande che troveranno risposta a partire dalle 18, ora in cui verrà alzata la palla a due al PalaCarrara di Pistoia, e per l’occasione è previsto anche il debutto stagionale di Palermo.

«Nelle due settimane di pausa abbiamo avuto la possibilità di recuperare le energie e migliorare i meccanismi offensivi e l’intensità fisica in difesa – afferma l’assistant coach Nicolas Zanco -. Matteo Palermo ha ritrovato il campo nell’amichevole con Orzinuovi e con Pistoia potrà garantire 8-10 minuti di esperienza e playmaking per dare respiro a Calzavara. Pistoia ha la miglior difesa del campionato, è una squadra molto fisica e che si conosce bene. Wheatle è uno dei giocatori chiave, mentre Varnado e Copeland danno grande intensità in attacco. Dovremo essere aggressivi in difesa per ridurre la loro circolazione di palla. In attacco servirà rispettare le spaziature e muovere costantemente la palla, provando a servire di più i nostri lunghi».

Forte di cinque vittorie e una sola sconfitta, Pistoia vuole continuare a fare la voce grossa davanti ai propri tifosi come auspica il vice allenatore Luca Angella. «Affrontiamo una squadra che viene da tre settimane di inattività – sottolinea – e avrà avuto modo di perfezionare i propri meccanismi offensivi e difensivi. Già di per sé si presentava come una gara difficile, ovvio che in questa situazione lo sarà ancora di più. Mantova è la squadra che realizza di più e meglio da tre punti, quindi dovremo impegnarci per limitarla. Dobbiamo partire dalla nostra difesa, il marchio di fabbrica che ci contraddistingue, per trovare ritmo in attacco e canestri in contropiede».