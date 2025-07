Calcio Eccellenza/Promozione femminile – Accordo Mantova Women-Redondesco

MANTOVA Mantova Woman e Redondesco uniscono le forze per promuovere e sviluppare il calcio femminile in provincia di Mantova. Due realtà con percorsi diversi alle spalle — le “Vipere” reduci da un campionato di Eccellenza, il Redondesco alla prima esperienza in Promozione — ma con la stessa visione: creare una rete sinergica per far crescere il movimento. L’accordo, suggellato dallo scambio di maglie tra il presidente Marzio Guernieri (Mantova Woman) e Luca Scaglioni (RedoWomen), punta a condividere risorse, competenze e idee, rafforzando la base e l’identità del calcio femminile locale. Una collaborazione che rappresenta un segnale forte di unità, crescita e ambizione per l’intero panorama sportivo provinciale.