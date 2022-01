Basket Serie A2 maschile – Staff, il ds Casalvieri allontana i rumors su Thompson

MANTOVA C’è una fase delicata dietro l’altra, in questo inizio anno per la Staff. Dopo il ritrovato successo contro Trapani e a distanza di ben nove partite dal precedente, i biancorossi sono attesi dalla difficilissima sfida in casa di Orzinuovi. Difficilissima perché i bresciani sono il fanalino di coda del girone, e tornare al ko (sapendo che la domenica successiva arriverà alla Grana Padano Arena la corazzata Cantù) farebbe nuovamente ripiombare nello psicodramma l’ambiente biancorosso. Vista la classifica, di peso sulle spalle di Orzinuovi ce n’è tanto, ma anche quello sulle spalle di Cortese e compagni non scherza affatto.

Parallelamente alle questioni di campo, continua a esserci qualche leggero fermento negli aggiustamenti in corsa. Dopo il cambio di coach a fine 2021 e il conto alla rovescia per il rientro di Maspero, negli ultimi giorni si è diffuso un rumor che vorrebbe Hollis Thompson “sotto osservazione”. Tradotto: se non migliora le proprie prestazioni rischierebbe il taglio. Il direttore sportivo Gabriele Casalvieri fa chiarezza: «Sono rumori infondati, fino ad ora nessuno di noi ha messo in discussone Thompson – dichiara – . Non so perché siano uscite certe voci. Per quanto riguarda Maspero, ogni settimana migliora la propria condizione. Questa settimana lavorerà pienamente con il gruppo e vediamo se potrà essere inserito nel roster per la partita di domenica. Però sono tutte valutazioni che dovranno essere fatte entro venerdì». Come detto, domenica il calendario proporrà una partita davvero insidiosissima perché da una settimana all’altra la Staff si ritrova ad avere tante aspettative e l’obbligo di vincere: «Contro Orzinuovi sarà una gara tosta e difficile – conclude Casalvieri – . Dovremo giocare con tanta difesa e determinazione. Sarà una partita davvero importante anche per capire quanto saremo cresciuti dal punto di vista atletico rispetto all’ultimo match, senza contare che i due punti sarebbero importantissimi anche per rilanciarci in classifica e tornare in pista». Intanto sono stati ufficializzati data e ora del recupero Treviglio-Staff: si giocherà giovedì 17 febbraio alle 20.30 al PalaFacchetti.