Snowboard – La marmirolese Giorgia Carnevali senza rivali a Bardonecchia

BARDONECCHIA (To) Nuova affermazione per Giorgia Carnevali. La marmirolese, in forza allo Ski College Veneto, si è imposta sulle nevi di Bardonecchia nella gara di Coppa Italia di snowboard alpino disputatasi lo scorso fine settimana.

Giorgia ha vinto entrambe le manche della categoria Allieve, chiudendo col primo posto assoluto davanti a Chiara Bosia (Borgata Sestriere). Nello specifico, la 13enne ha marcato il tempo di 40”91 nella prima manche e di 44”11 nella seconda, per un totale di 1’25”02. Un predominio netto per una vittoria mai in discussione, che conferma il talento di Giorgia.

Nella sua categoria giovanile, la mantovana detiene il titolo di campionessa italiana 2021, sia in slalom che in gigante. Classe 2008, la Carnevali è l’atleta più giovane in forza allo Ski College Veneto, sodalizio bellunese con sede a Falcade, nella categoria snowboard. I risultati che ha fin qui ottenuto la inseriscono anche tra le più valide.