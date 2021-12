Basket Serie A2 maschile – Staff sempre più giù: a Biella ottavo ko di fila (85-71)

BIELLA La Staff non riesce a risollevarsi nemmeno nell’ultima gara dell’anno. Crolla a Biella 85-71 e incassa l’ottavo ko. L’inizio è ottimo, ma via via la squadra subisce la rimonta e il sorpasso dei piemontesi, condizionata anche dall’infortunio di Thompson (ancora problemi alla schiena). Ma troppe palle perse, errori e una difesa in difficoltà.

Coach Zanchi schiera Soviero, Hasbrouck, Morgillo, Pollone e Davis. Di Carlo risponde con Spizzichini, Stojanovic, Thompson, Cortese e Iannuzzi. Partenza a razzo dei biancorossi che in 6’ sono già 1-14. Cortese apre le marcature, Iannuzzi ai liberi e una tripla con cui Thompson si presenta al Forum portano la Staff sullo 0-7. Mantova ha una marcia in più, trascinata anche da Mastellari (5 punti), mentre Biella fatica a trovare le redini del match. Sul finire del tempo Di Carlo dà spazio a Saladini e Basso, ma perde Thompson che rientra negli spogliatoi, e intanto a Laganà (ex capitano di Biella la passata stagione) fischiano il secondo giallo. Solo dalla lunetta Biella va a segno: con Davis siamo 5-20. C’è un però: libero dopo libero la squadra di Zanchi inanella un break di 6-0, va a -13 e Di Carlo è costretto a chiamare time out. C’è anche l’ex Infante che vuole mettersi in mostra e trova addirittura la prima tripla della stagione per il -10 (10-20) con cui si chiude il quarto. Nel secondo Mantova ancora in difficoltà: dopo la tripla di Cortese, gioco da tre punti per Biella che si fa sotto a -8. C’è solo una squadra in pratica in campo: Bertetti da tre porta i suoi a -4 e Di Carlo chiama time out. Infante e Bianchi danno la scossa ai padroni di casa, mentre i virgiliani, dopo un inizio sprint, si ora sono fermi: 4 punti nei primi 5’ del secondo quarto, complice anche lo stop di Thompson. Ci pensa Mastellari (ottavo punto) a dare la sveglia ai suoi, più il canestro di Spizzichini, anche se sbaglia il libero aggiuntivo. Anche Basso va a segno e riporta Mantova sul +10 (23-33). E’ un continuo botta e risposta: in un baleno Biella, con un break di 7-0 e Davis in schiacciata, è già a -3, ma con uno Spizzichini in spolvero Mantova ricaccia indietro gli avversari, ma ancora con Bertetti si rifanno sotto. Hanno anche a favore tanti tiri liberi, che permettono loro di restare in scia (18 su 23 contro i 5 su 9 della Staff). Mantova chiude il tempo avanti 30-35, e con Cortese con sulle spalle già 3 falli. Al rientro dagli spogliatoi due triple di fila regalano a Biella il pari, ma Mantova stringe i denti e si riporta avanti con Stojanovic e può contare su Spizzichini (il migliore dei suoi). Continua però Hasbrouck a rovinare i piani dei biancorossi (51 pari) e arriva anche il vantaggio Biella, oltre al 22esimo punto di Davis (56-54). Stojanov manda sul ferro la tripla sulla sirena, con i piemontesi che chiudono 61-56. Si decide tutto nell’ultimo quarto: Laganà prova a prendersi la squadra sulle spalle e riporta a -3 i suoi, poi il controsorpasso biancorosso, e si gioca punto a punto a 5’ dal termine. Il finale premia Biella: vola sul +6 a 3’ dal termine. La tripla di Bertetti (+ 9) taglia le gambe agli Stings, che crollano 85-71.