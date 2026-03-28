Basket serie B Int. – Amica Chips, trasferta da non sbagliare. Barbieri: “Ora tutte finali per i play off”

Curtatone Archiviata la sconfitta contro la capolista Ozzano, l’Amica Chips Stings torna subito in campo per la quintultima giornata di regular season. Stasera alle ore 21, al PalaItis di Gardone Val Trompia, i biancorossi di coach Pablo Romero affronteranno la Gardonese. Mantova è attualmente quinta con 26 punti (13 vittorie e 10 sconfitte) ed è pienamente in corsa per i play off, mentre la squadra di Diego Sguaizer occupa il tredicesimo posto a quota 16 e arriva da due sconfitte consecutive. All’andata gli Stings si imposero nettamente alla Tea Arena (85-65), ma la trasferta si presenta tutt’altro che semplice, anche per il rendimento esterno dei mantovani: 4 vittorie e 7 sconfitte, con l’ultimo successo lontano da casa datato 10 gennaio sul campo di Montebelluna. A presentare la sfida è Andrea Barbieri, tra i protagonisti della stagione con 337 punti (14,7 di media), ma prima torna alla sfida persa con la capolista: «Contro Ozzano abbiamo disputato una grande partita, ma resta il rammarico per il risultato. Ci sono stati episodi e dettagli che potevamo gestire meglio, però resta la consapevolezza di aver giocato una partita importante. Adesso dobbiamo prendere questa prestazione e trasformarla in energia per questo finale di stagione». Il numero 5 sottolinea anche il valore del gruppo: «Sono soddisfatto del mio rendimento, ma il merito è di tutta la squadra e dello staff che mi mettono nelle condizioni di dare il massimo ogni giorno. Io cerco di farmi trovare pronto e di fare quello che serve». Con cinque gare ancora da giocare, l’obiettivo è chiaro: «I play off sono alla nostra portata, queste partite sono tutte finali. Serve però uno step in più fuori casa. Gardone è un campo difficile, ma per noi è una gara fondamentale». Tra i protagonisti attesi, Cravedi per i locali della Gardonese e il trio Boudet-Verri-Barbieri per Mantova.