Podismo – Half Marathon, è doppietta mantovana! Vincono Marco Montorio e Aurora Papotti

Mantova Una mattinata all’insegna dello sport all’aria aperta. Una giornata dolcemente autunnale, con la temperatura perfetta per chi ha la passione di gareggiare su strada, apprezzando la bellezza dell’ambiente circostante. Il ponte di San Giorgio e i Laghi di Mantova spettatori pure loro di tante persone di corsa sulle strade. Così è passata nell’albo d’oro anche la 29esima Mantova Half Marathon, pure apprezzata da numerosi atleti stranieri. Ma sono stati due atleti di… casa ad aggiudicarsi la vittoria: nel maschile Marco Montorio dell’Atletica Rigoletto, secondo l’anno scorso e primo nel 2022, con il tempo di 1:09:27. Nel femminile Aurora Papotti dell’Xc Team di Villimpenta con 1:26:01, che ha bissato il successo del 2023. Sul podio con Montorio, Patrick Francia (Atl. Reggio) con 1:09:34 e Federico Pisani (Team Attivasalute) 1:10:24. Quarto Paride Zani (Atl. Carpenedolo) 1:12:58 e quinto il mantovano Alberto Marogna (Spartacus) 1:13:00. Nel femminile, alle spalle di Papotti, si sono piazzate seconda Rosa Alfieri (Minerva) 1:27:40, terza Nicoletta Venturelli (Asd 3’.30’’ Team) 1:27:47, quarta Alessia La Serra (San Pio X) 1:30:22 e quinta Anna Pacchetti (Team Km Sport) 1:32:48. Poco meno di un migliaio i partecipanti, la maggior parte sulla distanza della mezza maratona e anche quelli che hanno gareggiato sui 9 km. Gli organizzatori, la Quisport e la Hig Five assieme al Comune di Mantova, non nascondono la grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione. Che ha visto anche il contributo di Regione Lombardia, Bottoli costruzioni srl, Tea Spa e Marazzi. Durante le premiazioni, che hanno visto la presenza dell’assessore Andrea Murari del Comune di Mantova (pure lui coinvolto nell’esperienza dei 9 km), di Gianpaolo Ferrarini per Quisport e Fabrizio Gadioli presidente di Hig Five, tanti sono stati i commenti positivi degli atleti in piazza. Oltre ad aver apprezzato la suggestiva bellezza del percorso, in generale hanno espresso il gradimento per l’organizzazione. Ancora una volta la città di Mantova ha dimostrato di essere un importante capoluogo che sa esprimere il meglio in tutti i settori: dalla cultura all’arte, dalla salvaguardia ambientale allo sport. Un biglietto da visita che verrà utilizzato per la prossima Mantova Half Marathon: nel 2025 si correrà la 30esima edizione, che farà seguito alla 50esima Minciomarcia. Un grande binomio di associazionismo e sport.