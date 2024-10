Basket serie B Interr. – Gli Stings all’attacco della Blu Orobica. Si gioca alla Tea Arena, ma senza tifosi

Curtatone Seconda partita consecutiva alla Tea Arena per gli Stings, dopo quella vittoriosa contro Reggio Emilia, che affrontano oggi l’Unica Blu Orobica Bergamo (palla a due alle ore 18, arbitri Bernardi di Cantù e Cignarella di Milano). Il match, tuttavia, si disputerà a porte chiuse e quindi senza tifosi a causa della squalifica del campo per una giornata. La Blu Orobica ha due punti in classifica, contro i quattro dei mantovani, che nel palazzetto di casa hanno già sconfitto Sansebasket Cremona e appunto Reggio Emilia. In settimana, il sodalizio virgiliano è incappato nella mannaia del giudice sportivo, che ha inflitto tre turni di squalifica a Biordi (l’udienza per discutere il reclamo degli Stings è fissata per martedì prossimo). Inoltre, sono state comminate due multe, rispettivamente di 155 e 188 euro, e come dicevamo la squalifica del campo per una giornata. Il reclamo non è stato accolto. Oggi contro l’Unica Blu mancherà anche Ziviani per infortunio. «Sono contento per il successo di domenica scorsa – ha dichiarato coach Pablo Romero – ma preferisco restare con i piedi per terra. Bisogna lavorare tanto per migliorare. Affrontiamo tutte le gare che il calendario ci riserva per cercare il successo. Lavoriamo su questo aspetto. Contro Reggio Emilia siamo riusciti a ritornare alla nostra identità e faremo il possibile per mantenerla. Ci mancano due giocatori, ma allo stesso tempo siamo una squadra: chi ha più minuti nelle gambe dovrà dare il massimo per sopperire a queste assenze».