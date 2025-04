Inaugurate le nuove “Tre Querce” al Parco di Belfiore grazie al Comune e al Rotary Club Mantova

MANTOVA Il Rotary International dedica il mese di aprile all’ambiente ed il Rotary Club Mantova lo ha celebrato con un service in collaborazione con il Comune di Mantova per la piantumazione di “Tre Querce” nel Parco di Belfiore, messe a dimora dal Servizio Verde di Mantova Ambiente.

La cerimonia ufficiale, con l’inaugurazione anche della targa che simboleggia l’iniziativa, si è svolta sabato 12 aprile, nella zona del campetto di calcio dell’area verde, ed ha visto la partecipazione dell’assessore all’Ambiente e alla Pianificazione territoriale del Comune di Mantova Andrea Murari e della presidente del Rotary Club Mantova Alessandra Giordano, la quale ha sottolineato come “le tre querce simboleggino la Vita, l’Amicizia e la Buona Volontà”. L’assessore Murari ha ricordato l’importanza per la comunità locale di iniziative condivise a tutela del verde, cogliendo così la disponibilità del Club a proseguirle.

Al momento inaugurale, con tanto di taglio del nastro, hanno partecipato anche l’assistente del Governatore Distretto Rotary 2050 Alberto Mattioli, i membri del Consiglio direttivo e alcuni Soci del Rotary Club Mantova.