Filiere corte, Terranostra visita l’azienda agricola Salvarani a Roncoferraro

MANTOVA – Nell’ambito del focus dedicato alle filiere corte in agricoltura, Terranostra Mantova – rete degli agriturismi di qualità di Coldiretti – ha organizzato una visita all’azienda agricola Salvarani di Roncoferraro.

“Abbiamo un patrimonio nel nostro territorio di imprese agricole che producono ad altissimi livelli e possono rappresentare un’occasione anche per i nostri associati di promuovere le eccellenze a km0, sapendo che oltre alla qualità vi è anche una forte attenzione alla sostenibilità – dichiara il presidente di Terranostra Mantova, Giuseppe Groppelli -. Nell’ambito degli agriturismi vogliamo poter contare su ambasciatori del gusto come l’azienda Salvarani”.

Alla terza generazione, l’azienda è specializzata nella produzione e vendita di salumi, tra cui le tipicità del territorio come pesto di maiale e ciccioli, l’azienda di Simone è oggi una realtà solida e apprezzata, che racchiude in sé tutti i passaggi della filiera, dal campo alla tavola. Un risultato frutto di una crescita costante, secondo i principi della qualità, della sostenibilità e dell’autosufficienza.

Nata all’inizio degli anni ’80, oggi l’azienda dei fratelli Stefano e Sandro Salvarani (con i rispettivi figli Simone e Fabio) si estende su 170 ettari di terreni coltivati per la produzione di materie prime da destinare all’alimentazione dei maiali allevati.

A questo si sommano un centro di lavorazione e un punto vendita aziendali, per offrire ai consumatori prodotti finiti di qualità e a filiera corta.

L’impresa agricola Salvarani si avvale anche di innovazioni 4.0 per ridurre gli sprechi, per una gestione sostenibile dei terreni e per la tracciabilità dei prodotti.

Soluzioni green anche per gli aspetti energetici, con un impianto fotovoltaico sui tetti di 200 kw che permette la completa autonomia aziendale e la cessione in rete di quella non utilizzata.