Grande successo per il primo giorno di Esotika Pet Show e Mondo Bonsai

È partito alla grande il weekend dedicato alla natura, agli animali e alla cultura orientale alla Fiera Millenaria di Gonzaga: nella giornata di sabato 12 aprile, l’apertura delle manifestazioni Esotika Pet Show e Mondo Bonsai ha registrato una grande affluenza di visitatori, confermando il grande interesse del pubblico per due eventi ormai diventati un appuntamento attesissimo.

Sin dalle prime ore del mattino, l’area fieristica si è animata di famiglie, appassionati e curiosi, pronti a lasciarsi stupire dal fascino degli animali esotici, delle piante bonsai e delle tradizioni del Sol Levante. Nei padiglioni di Esotika Pet Show, i visitatori hanno potuto ammirare rettili rari, mammiferi insoliti, uccelli ornamentali, pesci tropicali e molto altro, grazie alla presenza di oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Grande successo anche per le aree tematiche come la Bunnyexpo, la zona dedicata agli alpaca e agli animali della fattoria, senza dimenticare le performance artistiche come il body painting a tema animale, che ha incantato il pubblico con le sue trasformazioni spettacolari.

Accanto alla vivacità di Esotika, Mondo Bonsai ha offerto un’esperienza meditativa e raffinata, tra oltre 500 esemplari di bonsai di notevole bellezza e antichità, dimostrazioni tecniche, consulenze e spazi espositivi dedicati a Suiseki, bambole Kokeshi, arti marziali e cultura giapponese, tra cui la suggestiva cerimonia di vestizione del kimono.

La giornata si è aperta ufficialmente con l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Claudio Pasqualini, Presidente della Fiera Millenaria di Gonzaga, ha aperto la manifestazione sottolineando l’importanza di questo appuntamento all’interno del programma fieristico gonzaghese: “Il pubblico è alla ricerca di eventi come questo, capaci di coniugare passione, educazione e intrattenimento in un unico contesto”.

La fiera prosegue anche domani, domenica 13 aprile, dalle 9:30 alle 18:30: un’occasione imperdibile per chi non ha ancora scoperto questi due mondi straordinari, visitabili con un unico biglietto.

L’intero costa 13 euro e può essere acquistato direttamente in fiera, mentre il ridotto, al costo di 11 euro, è disponibile con coupon scaricabile dal sito ufficiale di Esotika Pet Show. L’ingresso è gratuito fino ai 6 anni e omaggio per le persone con disabilità, che potranno accedere insieme a un accompagnatore, anch’egli gratuitamente. I biglietti possono essere prenotati anche online tramite il portale www.planet-ticket.it.