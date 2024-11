Basket Serie B Interregionale – Dove Osa… no gli Stings: a Milano sesta vittoria consecutiva (73-77)

MILANO Gli Stings hanno ottenuto una preziosa vittoria, la sesta di fila, al PalaIseo, per 77-73, contro il Social Osa, ma non senza fatica. La sfida, infatti, è stata un susseguirsi di emozioni, con momenti di dominio alternati a fasi di sofferenza per la squadra virgiliana. La partita era iniziata con grande intensità da parte degli Stings, che hanno saputo imporre subito il proprio ritmo. Il primo quarto è stato dominato dai ragazzi di coach Romero, capaci di chiudere sul 28-15 grazie a un’ottima organizzazione offensiva e a una difesa efficace. Durante questa prima fase, si è registrato un piccolo spavento per Pasquino, leggermente infortunato, ma il giocatore è poi tornato regolarmente in campo, contribuendo alla causa della squadra. All’intervallo lungo, il punteggio era favorevole agli Stings, avanti 44-37, ma il Social Osa ha iniziato a mostrare segnali di rimonta. Spinti dalla verve offensiva di Casini, Hidalgo e De Carlo, i meneghini hanno aumentato la pressione, mettendo in difficoltà i virgiliani. Il terzo quarto ha visto il Social Osa trovare il pareggio grazie a Toso, che ha firmato il 57-57, riaccendendo le speranze del pubblico di casa. Nonostante il momento delicato, gli Stings non si sono lasciati intimorire. Hanno chiuso il terzo periodo avanti di quattro punti (61-57), dimostrando carattere e solidità. Tuttavia, l’inizio dell’ultimo quarto ha visto i padroni di casa ribaltare nuovamente la situazione, portandosi sul 66-61. È stato in quel momento che gli Stings hanno dato prova di grande maturità. Con una prestazione corale e una difesa attenta nei momenti decisivi, i ragazzi di Romero sono riusciti a riprendere il controllo del match e a imporsi per 77-73, portando a casa una vittoria fondamentale contro un avversario ostico e mai domo. Ora, per la compagine virgiliana, è già tempo di pensare al prossimo impegno. Mercoledì sarà di scena a San Lazzaro di Savena (ore 20.30), dove affronterà il Bologna Basket 2016 in una sfida che si preannuncia altrettanto impegnativa.