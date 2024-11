“Leggero come un macigno”: disegni da tutto il mondo

MANTOVA Dopo mesi di appassionato lavoro e creatività, l’VIII edizione del Concorso Internazionale d’Illustrazione è giunta al suo evento conclusivo con la tanto attesa cerimonia di premiazione. L’evento celebrerà professionisti e giovani talenti emergenti con i loro straordinari contributi al mondo dell’arte illustrata. questo concorso ha visto una partecipazione eccezionale di 168 illustratori, con 294 opere, provenienti da tutta l’Italia e anche da altre 19 nazioni, che hanno condiviso la loro visione artistica sul tema: “Leggero come un macigno”. La giuria, composta da esperti del settore e presieduta da Marcella Peluffo presidente nazionale di AI (Autori di Immagini), ha selezionato i candidati ai premi in base a criteri di originalità, tecnica e impatto visivo, rendendo l’attesa per la premiazione ancora più emozionante. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri alla sede di Fondazione Malagutti onlus, durante la quale sono stati svelati i nomi dei vincitori. Hanno presenziato importanti esponenti del mondo dell’arte e della cultura, pronti a celebrare i giovani talenti. Hanno anche premiato gli illustratori il Presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e il Presidente del Consiglio Comunale di Curtatone Claudio Montagnani. 1. premio: Rambaldi Sara vive a Milano, laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, è illustratrice professionista e Art director, iscritta all’albo dei Giornalisti Pubblicisti, il curriculum la vede protagonista come docente di formazione 5° livello, Graphic designer e Web-designer, lavora per importanti case editrici, riviste e marchi prestigiosi.

2. premio: Bonanno Antonio nato a Catania, residente a Bologna, laureato in Accademia di Belle Arti di Catania, illustratore professionista, ha all’attivo numerose pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale, cura testi e illustrazioni per edizioni rivolte ai ragazzi, si è distinto in diversi appuntamenti di settore anche all’estero.

3. premio parimerito: Alice Acerbi di Vigone (TO), Chiara Donelli Cornaro di Ruvigliana (Svizzera), Marine Gauvain di Saint-Leu-la-Forêt (Francia), Laura Giorgi di Nichelino (TO), Regina Grosbois di Kinsale (Irlanda), Irene Guglielmi di Bisceglie, Maria Speranza Spinaci di Fano, Amira Tanany del Cairo (Egitto), Beatrice Tavares di Mestre (Ve), Barbara Vivaldi di Berzano di Tortona (AL). Il concorso mira a promuovere e sostenere il talento artistico di professionisti e giovani talenti, offrendo un’importante piattaforma di visibilità e crescita professionale.

Sarà prodotto il calendario 2026 con le immagini dei premiati e il ricavato devoluto alla Comunità Minori “Costanza F. Giancola”. Tutte le opere partecipanti saranno esposte, per la Mostra Finale presso lo Spazio Espositivo di Diritti a Colori in via San Longino 1/b, in centro storico a Mantova, dal 28 novembre 2024 al 26 gennaio 2025.