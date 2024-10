Basket Serie B Interregionale – I Jb Stings ritrovano il successo col Rubiera (78-69)

CURTATONE Torna il sorriso in casa Jb Stings. I ragazzi di Pablo Romero e Ignacio Ochoa, dopo due sconfitte consecutive in terra bresciana, ieri sera alla Tea Arena hanno finalmente ritrovato la vittoria, contro lo Rubiera Special Steel Reggio Emilia per 78-69. Dopo la sconfitta con la Gardonese a Gardone Val Trompia e quella con la Syneto a Iseo, i virgiliani hanno conquistato i 2 punti con merito, riscattando così la prestazione del turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Su tutti da elogiare capitan Christian Boudet, ieri davvero “on fire” davanti ai propri tifosi, capare di realizzare ben 26 punti, supportato alla grande da Verri e Moustapha Lo. Assente Ziviani, che resterà fermo per infortunio per almeno due mesi, i ragazzi del tecnico argentino hanno mostrato grande determinazione. Il primo quarto si è chiuso sul 22-22, evidenziando la resistenza di Reggio Emilia, che era reduce dal successp a Milano contro Social Osa. Tuttavia, quando gli Stings hanno aumentato il ritmo, per gli ospiti non c’è stato nulla da fare: il punteggio all’intervallo era di 53-38. La partita sembrava decisa, ma nel terzo quarto gli Stings hanno avuto qualche difficoltà, mantenendosi comunque avanti con un punteggio di 65-57. Nell’ultimo quarto hanno accelerato e chiuso la gara sul 78-69.

Soddisfatto a fine partita il presidente Angelo Pinzi, che ha così commentato: «Questa vittoria casalinga rappresenta un passo in avanti. È stata una partita durissima, ma voglio fare i complimenti alla squadra per aver saputo cancellare la brutta prestazione contro Syneto».