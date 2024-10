Slow Tourism e scoperta del territorio al centro della strategia turistica di Mantova Village

MANTOVA Mantova Village del Land of Fashion Villages è stato presente a TTG Travel Experience di Rimini (9-11 ottobre). I cinque Villaggi della collezione, Franciacorta (Brescia), Mantova, Valdichiana (Arezzo), Palmanova e Puglia (Molfetta), di proprietà del Gruppo Blackstone, si sono presentati integrati nello stand fieristico pur mantenendo ognuno la propria caratteristica distintiva.

La scelta è dovuta al fatto che le cinque shopping destination si integrano con la scoperta dei territori circostanti in cui si trovano. Cinque i villaggi con un’ampia proposta, sempre rinnovata, nei brand e nell’esperienza offerta, grazie agli oltre 650 negozi e boutique sviluppati su una superficie commerciale di oltre di 150.000 mq.

Un connubio, quello tra shopping e turismo, molto amato da quella clientela straniera, europea ed internazionale, che dell’Italia ama la tranquillità quotidiana e reale dei borghi dove scoprire il fascino italiano nel gusto, nel territorio e nelle proposte fashion. Dei 17,5 milioni di visitatori complessivi circa il 20% di turisti sono esteri e in costante aumento di anno in anno (con picchi ben superiori nei mesi estivi). Le prime tre nazionalità di provenienza, su tutti i villaggi, sono Germania, Francia e Olanda con presenze interessanti ed in crescita anche da paesi extra europei come Svizzera, Usa, UK, Turchia e Paesi del Golfo.

La valorizzazione dei territori circostanti è nel DNA dei Villaggi Land of Fashion, tanto che tutti gli info point o info lobby, offrono diverse proposte per arricchire l’esperienza dei loro visitatori. Le aree circostanti i Villaggi sono naturalmente ricche di un patrimonio unico d’arte e cultura, anche eno-gastronomica, attualizzate con informazioni sui programmi dei principali eventi, mostre, sagre e fiere da scoprire.

Presso lo stand 235, padiglione A7, gli operatori turistici hanno potuto scoprire le novità e le proposte di collaborazione predisposte e tailor-made per i loro ospiti.

“Crediamo fermamente nel valore di un’esperienza personalizzata e diretta, pertanto lavoriamo costantemente con gli operatori turistici per sviluppare itinerari ad hoc, organizzando periodicamente sessioni di aggiornamento come fam trip, press tour e roadshow” – ha spiegato Sabrina Caragnano, Head of Marketing & Communication di Land of Fashion Villages -. Un viaggio è sempre un’esperienza arricchente ed i cinque Villaggi Land of Fashion sono luoghi dove lo shopping diventa un modo per

scoprire un’Italia più inedita e singolare elevando anche la qualità del tempo trascorso considerata la bellezza unica ed autentica di queste shopping destination”