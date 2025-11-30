Basket Serie B Interregionale – La marcia dell’Amica Chips si ferma a Ozzano (94-82)

OZZANO (Bs) Dopo un finale per cuori forti, l’Amica Chips deve inchinarsi alla regina Ozzano 94-82: la striscia vincente si ferma a 5. Coach Romero parte con il quintetto formato da Barbieri, Pasquino, Aguirrezabala, Boudet e Verri. Per Ozzano ecco Piazza, Carnovali, Tosini, Odah e Diambo. Per essere i team primo e secondo per quanto riguarda la difesa, nei primi minuti il punteggio “vola”: 11 pari, con un ottimo inizio di Mantova. Poi Ozzano va sul 14-11 con la tripla di Folli. C’è grande intensità al Pala Arti Grafiche Reggiani: Mantova non brilla dalla lunetta; ne approfitta il team locale che va sul 18-12. Carnovali è difficile da fermare (già 5 punti per lui). Romero inserisce Peralta, ma i 7 punti in fila di Chiappelli scavano un solco notevole (25-16). Nel secondo quarto parte a mille Ozzano, che in seguito perde Piazza per un colpo. Ci pensa Carnovali (tripla e settimo punto) a tenere avanti i suoi contro un Mantova che si fa sotto (dal 27-23 al 30-23). Fatica però da tre (1/6) e dentro l’area (8/21), anche se tira di più di Ozzano. Altre due bombe dei locali (36-23) che staccano gli Stings, in sofferenza nelle marcature, ma gli ospiti non mollano e conquistano il -8 con Pasquino (38-30) e un filotto di 5 punti. C’è però un Chiappelli infermabile (44-30) e il secondo quarto si chiude 49-37. Si rientra dagli spogliatoi con la New Flying sempre in controllo del match, capace di tenere alla larga gli Stings sul +12. Aguirrezabala chiude per il -10 (68-58), mentre manca ancora il contributo di Verri. Ultimo quarto in cui tutto può ancora accadere. Ed è 4-0 per gli Stings (Boudet fa 20 punti) ed ecco Verri che firma il filotto di 7-0 prima del time-out di Ozzano (72-65). Carnovali regala il +10 Ozzano con una bomba (75-67), ma Mantova resta lì a -4 con un super Boudet (24 punti per lui) a -3’ dalla fine e ci crede. Nel momento clou entrano in scena Chiappelli e Tosini per l’86-76 di Ozzano che chiude i conti. Finisce 94-82.