Calcio Serie B – Mantova, Castellini vede il bicchiere mezzo pieno: “A Venezia abbiamo tenuto bene il campo”

VENEZIA Castellini si è preso il Mantova. Dopo aver saltato le prime due sfide di campionato con Monza e Pescara, il classe 2003 è sempre partito titolare. Anche contro il Venezia, nonostante la sconfitta, è stato tra i migliori in campo. «Sapevamo che l’avversario era forte – afferma nel post gara – . Il Venezia ha giocatori scesi dalla Serie A, rimasti per fare qualcosa di grande. Abbiamo tenuto bene il campo fino a quando c’è stata la parità numerica. Vero è che eravamo sotto di un gol, ma bastava un episodio o un loro errore per riaprirla. Noi potevamo fare qualcosa in più, ma l’uomo in meno ci ha condizionato».

Alcune decisioni arbitrali hanno fatto storcere il naso alla panchina biancorossa: «Preferirei non parlarne. In occasione del rigore, ha detto che la palla andava verso la porta. Ne prendiamo atto e guardiamo alla prossima». Tornando alla gara del “Penzo”: «Abbiamo giocato una partita ordinata, sia in difesa che in attacco. Ci è mancato un pizzico di coraggio in più, forse il loro gol ci ha sciolti un attimo. Penso che abbiamo dimostrato grande compattezza. Poi ovviamente il Venezia ha tanta qualità, superiore alla nostra. Però prendiamo quanto di buono fatto».

«Nello spogliatoio c’è dispiacere – conclude Castellini – ma fino a un certo punto. Sapevamo non fosse semplice, il passivo è pesante. Forse in parità numerica non sarebbe stato così».