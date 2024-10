Basket serie C – Disco rosso per Viadana e Artes S. Pio X: a Brescia due pesanti sconfitte

Mantova Terza sconfitta in altrettanti incontri di campionato per il Gruppo Mauro Saviola Viadana. Dopo i passi falsi con Soresina e Gussago, è arrivata una netta battuta d’arresto anche contro il Manerbio di Maxi Moreno, sempre in vantaggio nel punteggio. La partita è stata affrontata senza Paulig e Seck, e i 12 punti di Litoumi non sono bastati ad evitare un pesantissimo ko: 80-44 il punteggio finale. «Non era questa la gara che dovevamo vincere – ha commentato il presidente Massimo Pizzetti – Manerbio ha certamente qualcosa in più. Per capire qual è il nostro potenziale, dobbiamo essere al completo. Il primo quarto ha di fatto deciso la partita, anche se nel secondo e nel terzo abbiamo reagito, per poi mollare nell’ultimo. Sono mancati i punti di Cacciavillani, mentre Olivieri e Litoumi hanno fatto quello che potevano. Si poteva perdere, ma non con questo scarto. Non sono affatto contento della prova della squadra, anche rispetto alle prime due gare: bisogna reagire».

Disco rosso anche per l’Artes San Pio X, sconfitta sul parquet dell’Ospitaletto, 90-79. I virgiliani hanno chiuso la prima metà del match avanti di un punto (47-48), ma hanno poi pagato caro un terzo quarto con grandi difficoltà al tiro.