Basket serie C f – MantovAgricoltura senza paura sul difficile campo di Vimercate

San Giorgio Dopo la prima vittoria stagionale, il MantovAgricoltura si prepara ad affrontare fuori casa la DI.PO Vimercate nella quarta giornata di campionato, in programma stasera alle ore 21. Le brianzole, reduci da due convincenti successi dopo una sconfitta di misura all’esordio, si presentano come un’avversaria solida e determinata, pronta a difendere il proprio campo e a continuare la serie positiva. Per le mantovane si tratta di una trasferta impegnativa, ma la squadra arriva con entusiasmo e nuove certezze. Il capitano Florencia Llorente carica il gruppo: «Mi trovo molto bene con la squadra, siamo un team nuovo ma molto unito con un bel mix di esperienza e gioventù. L’inizio di campionato non è stato come ci aspettavamo; ci sta costando trovare il giusto equilibrio di squadra, ma stiamo lavorando tanto in palestra durante la settimana per migliorare e crescere insieme. Sono convinta che con il tempo riusciremo a trovare la nostra identità e a dimostrare il nostro vero valore. Il percorso è ancora lungo e credo che ci toglieremo tante soddisfazioni». Il match sarà quindi un banco di prova importante per valutare i progressi fatti e la capacità della squadra di mantenere concentrazione ed energia per tutta la gara.