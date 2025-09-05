Basket Serie C – Farabello: “San Pio X, obiettivo play off”

Mantova Il Tea Energia San Pio X del nuovo coach Daniel Farabello è pronto a debuttare nella pre-season. Arrivato a Mantova per raccogliere l’eredità in panchina di Ciro Tosetti e portare la società verso traguardi sempre più ambiziosi, il tecnico si racconta alla vigilia dell’amichevole alla Tensostruttura, domani alle ore 17, contro Rovereto. «Sono stato un giocatore professionista per 22 anni – spiega – facendo esperienze in ogni parte del mondo. Ho iniziato il mio percorso in Argentina, sono arrivato poi in Italia, ma sono stato anche in Spagna e Brasile. Ciò che mi ha reso più orgoglioso è stato rappresentare la mia Argentina: con la Nazionale ho disputato tre Mondiali e preso parte a un’Olimpiade. Da allenatore ho proseguito con l’esperienza in Nazionale guidando l’Under 19 al Mondiale, poi l’Under 17 sempre al Mondiale ma da vice-allenatore. Come coach sono ancora giovane, ma cerco di far valere la mia esperienza da giocatore, dando tutto per far rendere la squadra al meglio». Per il nuovo corso del San Pio X ci sarà un solo credo, già fondamentale nella vita personale e lavorativa del coach: «Da piccolo mi hanno sempre inculcato come non esistano né segreti né scorciatoie: l’unica strada per raggiungere i propri obiettivi è il lavoro, e da grande continuo a seguire lo stesso credo». Due parole sul gruppo: «Stiamo lavorando bene concentrandoci sull’aspetto fisico. Sto conoscendo i giocatori e loro stanno imparando quali sono le mie modalità di lavoro. Pensiamo soltanto ad arrivare all’esordio con il Bottanuco del 27 settembre nella nostra forma migliore». Rilevato l’incarico di coach del San Pio X, ha toccato con mano il lato umano dei giocatori, dello staff e il livello di competitività del roster della prossima stagione: «Abbiamo una squadra forte con elementi di esperienza. Campani e Tassone mi hanno colpito, si nota quanto siano importanti per la squadra. Trovarelli e Tonon sono i nuovi arrivati ma si stanno integrando: sono già a un buon livello, ma la cosa più importante è che sono molto disponibili per lavorare e fare squadra. Avranno un ruolo importante durante l’anno per raggiungere i nostri obiettivi». Domani il primo test: «I ragazzi stanno provando i nuovi equilibri e conoscendo il mio basket. La partita sarà molto importante per noi, non tanto per il risultato finale, quanto invece per rodare gli schemi e testare la nostra preparazione e conoscenza. Come staff valuteremo gli errori che verranno commessi, per aiutare al meglio la squadra ad assimilare i nuovi schemi». La stagione avrà inizio ufficialmente sabato 27 con la trasferta a Dalmine contro Bottanuco. Il coach e la società, a poche settimane dal via, chiariscono gli obiettivi del Tea Energia San Pio X: «A tutte le squadre si chiede di puntare in alto. Il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere i play off: una volta entrati in questa fase dovremo dare il massimo e spingerci più avanti possibile. Siamo molto ambiziosi, vogliamo vincere ogni partita e riuscire a salire di categoria: è ciò che si meritano questa società e i nostri tifosi». È proprio ai supporter che coach Farabello dedica il saluto finale: «Sono davvero felice di essere qui. Mi sono sentito subito accolto a braccia aperte: presto sarà il momento di ricambiare tutto l’entusiasmo che ci state dimostrando. Lavoriamo tanto per dimostrare sul campo e riuscire a trasmettervi qualcosa che vada al di là del parquet».