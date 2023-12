Canoa – Domani alla Canottieri c’è la Coppa di Natale

Mantova Coppa di Natale domani alla Canottieri Mincio. La manifestazione è aperta a tutte le categorie sulla media distanza (per i cadetti le prova saranno sui 2000 m, per le altre categorie sui 5000 m) e segna il ritorno di una gara di canoa alla Mincio dopo 5 anni dall’ultima: «Abbiamo organizzato tutto in poche settimane – commenta la presidente Francesca Pavesi – Questo trofeo di Natale è stato introdotto a metà novembre nel calendario della Fick, ma nonostante questo ha riscosso un buon successo di adesioni. Abbiamo voluto concludere questo 2023 offrendo un piccolo assaggio di quello che abbiamo in mente per il prossimo biennio, con un ritorno in sede degli eventi sportivi. Grazie alle manifestazioni sportive possiamo valorizzare e promuovere la nostra sede, il Mincio e la nostra città». La sede sarà aperta anche ai non Soci che vorranno assistere all’evento.