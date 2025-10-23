Basket Serie C maschile – Campo impraticabile: sospesa San Pio X-Viadana

MANTOVA Si ferma in apertura il derby mantovano tra Tea Energia San Pio X e Viadana alla Tensostruttura. A causa delle condizioni del campo, ritenuto impraticabile, la direzione arbitrale del match ha optato per la sospensione della partita al 4’ del primo quarto, sul punteggio di 9-7 per i biancorossi. Fin dalle prime battute i giocatori avevano avvertito parecchie difficoltà nel districarsi sul parquet di viale Fiume, particolarmente umido e scivoloso. In un paio di occasioni si sono rischiati infortuni che hanno indotto gli arbitri Amighetti e Tanfoglio a fermare il match.
Si attende nei prossimi giorni la decisione del giudice riguardo al match. Per accertare eventuali responsabilità della società ospitante farà ovviamente testo il referto arbitrale.

