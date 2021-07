Basket Serie C Silver – Final Four a Curtatone: Ospitaletto raggiunge Seriana e Cusano in C Gold

CURTATONE Lo spareggio vede la vittoria dell’Ospitaletto Bresciano sul Gorle, che raggiunge così in C Gold Seriana e Cusano Milanino. Gara equilibrata e giocata in pratica punto a punto. A 4’ dalla fine sul 50 pari i bresciani accelerano e vanno a chiudere 71-52. Mvp Davico dell’Ospitaletto.

OSPITALETTO-GORLE 71-52 (15-15, 30-26, 46-44)

OSPITALETTO BRESCIANO Davico 17, Mora 17, Pesenti 8, Zanardi 7, Caramatti 9, Crescini 8, Brunelli 4, Battaglia 1, Delbono, Ghitti, Migliorati, Lottatori. All.: Peli-Imbelloni.

BELLINI VIRTUS GORLE Boccafurni 11, Montagnosi 11, Locatelli 11, Colombo 10, Siciliano 4, Gotti 3, Cannavale 2, Milesi 2, Badoni, Carrara, Zambelli ne. All.: Minali-Locatelli.

ARBITRI D’Amico di Milano e Parolini di Monza Brianza.