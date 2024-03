Calcio 3a Categoria – Juniors Cerlongo battuto a Gottolengo: addio alla Coppa

Gottolengo (Bs) Un generoso Cerlongo è sfortunato a Gottolengo e saluta la Coppa ai quarti di finale: il team di Dalzini gioca alla pari, pur 10 uomini dal 25’ per l’espulsione del portiere, ma viene trafitto nel secondo tempo. I bresciani cercano di fare la gara nei primi 20’, ma solo in una occasione si rendono pericolosi: Grimaldi non si fa sorprendere. Al 25’ l’episodio che incanala il match: fallo in uscita commesso da Grimaldi, espulsione e rigore. Dalzini sostituisce Ferri con Cherubini che para il rigore calciato da Sozzi. Nella ripresa il gol decisivo del Gottolengo con De Rosa (63’), che finalizza in rete un veloce contropiede.