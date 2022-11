Al via a Gonzaga il Bovimac: focus a 360° sulle novità nell’agricoltura

GONZAGA – Focus a 360° sulla zootecnia e sulle innovazioni tecniche in agricoltura: Bovimac 2022 è non solo il ritorno in grande stile, nel suo programma completo, di una storica manifestazione del calendario di Fiera Millenaria (nella nuova collocazione, a novembre anziché in gennaio), ma è anche e soprattutto un momento di riflessione su un settore trainante della nostra economia e chiamato a fronteggiare sfide continue e complesse.

All’inaugurazione di ieri, accanto al presidente di Fiera Millenaria Giovanni Sala e al sindaco Elisabetta Galeotti, un ricco parterre di autorità tra cui il consigliere regionale Alessandra Cappellari, la parlamentare Antonella Forattini, Fabio Mantovani in rappresentanza dell’associazione regionale allevatori Aral e Stefano Raimondi presidente dell’associazione commercianti di macchine agricole Acma. L’importanza della manifestazione è stata sottolineata da tutti i presenti, a maggior ragione in un momento in cui l’agricoltura si trova ancora sospesa tra la transizione ecologica e la necessità di produrre cibo in quantità vista la particolare congiuntura internazionale. Il consigliere Cappellari ha ricordato, a tal proposito, le risorse che la Regione intende inserire all’interno del Psr. Tra i momenti della mattinata di ieri anche la presentazione, allo stand Coldiretti, del mportale Demetra e la raccolta firme contro la produzione di carne sintetica, problema che sta compattando – in un deciso “no” – tutte le associazioni di categoria.