Aqa, aumentano i costi per le famiglie

Per il gestore AqA Mantova S.r.l., a fronte di interventi per un importo di € 86.670.390,54, al netto dei contributi, il Piano Economico finanziario per il periodo 2020-2023 prevede:

– per l’anno 2020 un incremento tariffario del 4,1% rispetto all’anno precedente;

– per l’anno 2021 un incremento tariffario del 2,1% rispetto all’anno precedente;

– per l’anno 2022 un incremento tariffario del 3,6% rispetto all’anno precedente;

– per l’anno 2023 un incremento tariffario del 2,8% rispetto all’anno precedente;

– un valore residuo a fine concessione pari a € 192.341.939;

Per una famiglia media con gli aumenti si passerà da una spesa di 213 euro all’anno ad una di 232 euro.