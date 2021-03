Basket serie C Silver – Il derby dice Quistello

NEGRINI QUISTELLO – JB CURTATONE 90-75

(21-14, 38-35, 64-58)

NEGRINI QUISTELLO Pasini 3, Zapata 4, Rizzi 11, Montresor 11, Maiorino 2, Morello 30, Colla 23, Cavaggion, Scarduelli 2, Grande 4. All.: Gabrielli.

JB CURTATONE Asan 19, Benedini, Cacciatori 12, Barotta 20, Dall’Ora, Vukobrat 4, Mesenelli 3, Roversi, Braghini 1, Jacimovic, Raskovic 10, Pantic 6. All.: Trazzi.

ARBITRI Alberto Purrone e Virginia D’Amone di San Giorgio.

MANTOVA La Negrini ha vinto per 90-75 il derby del girone A con lo Junior Curtatone. La gara segnava il debutto per questa stagione in C Silver e il ritorno in campo, dopo un anno, delle due mantovane allenate rispettivamente da Marco Gabrielli e Stefano Trazzi. «Nonostante pochi allenamenti nelle gambe, siamo alla fine riusciti a prevalere – afferma Gabriele Calciolari, diesse della Negrini – Morello e Colla hanno trascinato la squadra alla meritata vittoria. Avevamo tutti tanta voglia di ritornare a giocare dopo parecchio tempo. La gara è stata preparata perfettamente dai ragazzi con l’ottima regia tecnica di Gabrielli. Francamente mi aspettavo di più dal Curtatone, nel quale ha fatto molto bene Barotta. Anche Cacciatori non mi è dispiaciuto e un po’ in ombra Raskovic. Venerdì ci attende a Manerbio una partita molto difficile».

Replica coach Stefano Trazzi: «Nel terzo quarto eravamo anche avanti di quattro, ma non siamo riusciti a tenere il vantaggio. Quella con Quistello era la prima sfida dell’andata e ci aspettavamo qualcosa in più. Lo scarto finale è severo nei nostri confronti. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma bisogna lavorare per crescere. Quando si ritorna a giocare dopo parecchio tempo non è facile riprendere il ritmo gara. La squadra è giovane, può e deve fare di più. Quistello ha fatto bene e ha vinto il derby forte anche di atleti esperti».