Basket serie C Silver – Tellini: “Viadana, ci mancano punti”

Viadana Ieri sera sia la prima squadra dell’Almac Viadana sia l’Under 19, dopo un giro di tamponi, hanno ripreso regolarmente gli allenamenti, mentre le formazioni del settore giovanile sono ferme sino a lunedì 10. La prima squadra impegnata nel girone Verde 1 ha racimolato 12 punti in classifica, deve recuperare la gara della penultima di ritorno a Novagli contro la Monteclarense Montichiari, senza dimenticare che deve essere disputato l’ultimo turno del ritorno. I rivieraschi avrebbero dovuto ospitare domenica prossima a Castelnovo di Sotto il Verolanuova, ma il Crl ha sospeso sino al 16 di questo mese i campionati. E quindi domani, per il Trofeo Lombardia, lo Junior Curtatone non scende in campo contro Casalmaggiore. «Prima che si archivi la fase di qualificazione mancano da disputare per quanto ci riguarda due partite – spiega coach Denis Tellini – Cosa si può dire del nostro torneo? Ci manca qualche vittoria in più. La squadra per sette dodicesimi è nuova. Vedremo di far bene nelle due partite che dobbiamo ancora disputare. La fase successiva? A dire la verità non abbiamo preso informazioni sulle avversarie che affronteremo. Guardiamo solo la classifica». Intanto la sosta arriva propizia per recuperare al massimo della condizione l’ala piccola Mattia Margini.