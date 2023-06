Protezione Civile Colli Morenici: riconfermato Giuseppe Mele come coordinatore

ALTO – A seguito delle votazioni interne del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile “Colli Morenici”, che hanno dato come risultato la riconferma, all’unanimità dei voti, del volontario Giuseppe Mele, il sindaco di Cavriana Giorgio Cauzzi, in qualità di legale rappresentante del comune Capofila della convenzione per la Protezione Civile, ha consegnato allo stesso Mele il Decreto di nomina a coordinatore del gruppo intercomunale di volontariato Protezione Civile “Colli Morenici” per il triennio 2023-2026. Da parte dell’amministrazione comunale morenica e degli altri enti preposti un augurio di “buon lavoro” ed un ringraziamento a lui ed a tutti i volontari della Protezione Civile locale, per l’impegno, la professionalità e la vicinanza che dimostrano nei confronti delle nostre comunità, ma non solo. Sono state settimane intense infatti anche in quel dell’Emilia Romagna. Dopo la tragica alluvione, il gruppo virgiliano ha portato kit idraulici per lo svuotamento e la pulizia di ambienti e per la rimozione di fango e detriti, nonché pompe ad alta capacità per liberare sottopassi e grandi seminterrati.