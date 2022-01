Rugby Top 10 – Il Viadana è tornato al lavoro. Per ora confermata la gara di Coppa a Reggio

VIADANA La buona notizia in riva al Po è che il Viadana ieri agli ordini di German Fernandez ha ripreso a lavorare sul campo. Hanno ricominciato a lavorare gli atleti disponibili, visto che ieri è stato fatto un giro di tamponi. Oltre ai positivi, vi sono altri atleti in quarantena perché sembra abbiamo avuto contatti con positivi, ma l’essere ritornati a lavorare sul campo dopo la sospensione degli allenamenti della scorsa settimana è un buon segnale.

Se da un lato il Top 10 riprende a fine mese col Viadana impegnato a Padova contro l’imbattuto e sempre vincente Argos Petrarca Padova, dall’altro i gialloneri sono a breve attesi da tre confronti di Coppa Italia (girone 1), sabato al Mirabello contro Valorugby Reggio Emilia, poi a Mogliano, quindi allo Zaffanella contro Sitav Lyons Piacenza. I rivieraschi hanno voglia di scendere in campo sabato (ore 15) contro il quindici di Manghi. Fernandez potrà contare sugli atleti disponibili, compresi quelli che sono reduci da infortuni, e dovrebbe dare spazio anche a qualche giocatore dei Caimani.