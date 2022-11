Nuovo parco del Te, si comincia a piantumare i primi alberi

MANTOVA È iniziata la messa a dimora degli alberi del nuovo Parco Te. Mantova Ambiente, che in raggruppamento d’impresa si è accaparrata l’appalto, ha iniziato ieri la piantumazione delle prime alberature previste dall’ambizioso progetto da quasi 6 milioni di euro, quasi interamente finanziato dal ministero.

Ieri sono arrivati 41 lecci sempreverdi, giovedì ne arriveranno altrettanti, che verranno messi a dimora. Entro il mese si prevede di finire la piantagione dei lecci, poi arriveranno i carpini, che costituiranno gli anelli. Per ultime, a dicembre, arriveranno le querce piramidali che verranno messe a dimora nelle due piazze eventi.

Gli alberi che comporranno il giardino sono 274, ai quali si aggiungeranno le siepi, gli arbusti di rosa, le ortensie e le piante aromatiche.

I lavori del nuovo parco sono iniziati il 28 marzo. In aprile è stato allestito il cantiere con le cesate, ed è stata svolta anche l’indagine bellica, per individuare la presenza nel sottosuolo di eventuali ordigni inesplosi che potevano rappresentare potenziali pericoli.

Da maggio a settembre è stata quindi liberata l’area e soprattutto sono stati eseguiti i lavori sul terreno: il risezionamento dei profili, gli scavi, i sottofondi, i lavori edili, le predisposizioni la stesa e il modellamento del terreno, la preparazione dei sottofondi delle pavimentazioni e dei percorsi pedonali. Sono state inoltre installate le predisposizioni degli impianti previsti dal progetto, dalla illuminazione pubblica alla videosorveglianza e agli impianti di irrigazione.

I lavori di giardinaggio in corso dureranno 80 giorni e si procederà alla piantagione di alberi, arbusti e graminacee ornamentali. In seguito verranno completati gli impianti per una durata dei lavori di 100 giorni, ovvero saranno posati i punti luce, le videocamere, gli irrigatori e le ali gocciolanti a servizio di prati, arbusti e alberi. Sempre in questa fase verranno installate le cancellate, le recinzioni, arredi e attrezzature ludiche.

Infine, dopo aver installato arredi ed attrezzature, si procederà con la realizzazione delle pavimentazioni: calcestre, pavimentazioni architettoniche, nuovo asfalto lungo viale Te, e quelle sintetiche relative agli impianti sportivi nelle aree giochi. Si tratta di un grande intervento che interesserà 79.710 metri quadrati, in piena sintonia con le disposizioni Ue volte a rimodulare energia e spazi.