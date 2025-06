Basket U19 – Stings, Ozzano Emilia primo avversario nelle Finali Nazionali

CURTATONE Saranno i bolognesi dell’Ozzano Emilia gli avversari degli Stings nel match dei quarti delle finali nazionali del campionato Under 19 Gold, in programma venerdì 13 a Collegno (Torino). Gli altri tre incontri dei quarti sono Francesco Francia (Bo)-Uappala Livorno, Re Basket (Re)-Azzurra Trieste e Valdiceppo (Pg)-Libertas Cernusco (Mi). Le semifinali si giocheranno sabato, le finali domenica. Il gruppo guidato da Pablo Romero si è guadagnato l’accesso alle finali nazionali lo scorso weekend a Isernia, superando Jesi in semifinale e i padroni di casa nella finale, con due prove di carattere e qualità.