Basket serie C Silver – Il San Pio X festeggia la promozione. Viadana lanciato nella corsa play off

Mantova Fine settimana ottimo per San Pio X e Viadana. Con tre turni d’anticipo i ragazzi di coach Gabrielli hanno festeggiato la promozione nella prossima serie C regionale 2023/24, nonostante il ko a Gussago. Secondo posto matematico vista la contemporanea sconfitta di Curtatone a Montichiari. Le prime due di ogni girone conquistano infatti la promozione. Prosegue la corsa in zona play off-Silver per il Gruppo Mauro Saviola Viadana. Superando domenica sera per 79-63 al PalaFarina il Chiari, la squadra di Denis Tellini ha centrato il terzo successo di fila. Ha toccato quota 24 in classifica e sabato prossimo renderà visita, a San Martino in Strada, al Somaglia. «Il Somaglia non è più la squadra di inizio stagione – osserva coach Tellini – Con i recenti innesti ha dimostrato di essere una formazione tosta, molto fisica. Il nostro punto di forza in questo momento è il collettivo. Non ci affossiamo come in passato alle prime difficoltà ma reagiamo di squadra. In precedenza magari certe gare le avremmo perse, ora invece reagiamo di squadra». Replica il presidente Massimo Pizzetti: «Contro Chiari vittoria cercata e voluta; sicuramente una bella prestazione, di quelle che eravamo abituati a vedere in passato, nei tempi migliori. Mancava Castoldi, che per noi è fondamentale, ma chi lo ha sostituito ha fatto il suo dovere. Vittoria di squadra, e con Neri molto proficuo ai rimbalzi».