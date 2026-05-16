Basket Under 15 f – La Ferrari Motors San Giorgio da lunedì a Cecina per le Finali Nazionali

San Giorgio Si apriranno lunedì a Cecina le Finali Nazionali Under 15 Gold e tra le protagoniste ci sarà anche la Ferrari Motors San Giorgio di coach Massimo Riga, pronta a vivere un appuntamento storico per il club mantovano. Le baby sangiorgine sono state inserite nel Girone A insieme alle campionesse in carica della Reyer Venezia, alle Basketball Sisters Castelfranco e alla Sistema Rosa Pordenone, che sarà anche la prima avversaria delle mantovane. L’esordio della Ferrari Motors è in programma appunto lunedì prossimo alle ore 11 nella sfida contro le friulane. Un girone complicato, ma che il gruppo vuole affrontare senza timori. «Ci presentiamo a questa kermesse con grande orgoglio e con la consapevolezza di aver fatto molto bene durante il percorso – spiega coach Massimo Riga -. Chiudere il campionato lombardo al terzo posto alle spalle di settori giovanili blasonati ha un significato importante. Vorrei che le ragazze vivessero queste finali come un’esperienza speciale, sentendosi libere e senza pressioni».

Il tecnico biancorosso conosce bene il valore delle avversarie, a partire dalla Reyer Venezia indicata come favorita per il titolo. «Il girone è difficilissimo, ma quanto fatto all’Interzona è stato eccezionale. Mi auguro che ci siano voglia, determinazione e consapevolezza di quello che sappiamo fare». Per il Basket 2000 San Giorgio si tratta di un traguardo prestigioso, costruito passo dopo passo durante tutta la stagione. «È il premio per il lavoro dello staff, della società e delle ragazze – conclude Riga -. Per me questa è la finale nazionale più sentita, perché nasce da un sogno costruito giorno dopo giorno insieme al gruppo».