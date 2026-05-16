Basket Serie C femminile – San Giorgio sbanca Carate (47-45) in gara-1 della semifinale

San Giorgio Parte con una vittoria pesantissima la semifinale play off della Serie C femminile per il San Giorgio. Le ragazze del MantovAgricoltura espugnano il parquet di Carate Brianza con il punteggio di 47-45 al termine di una sfida combattutissima e ricca di emozioni fino all’ultimo possesso. Le mantovane hanno condotto la gara per lunghi tratti, mostrando solidità difensiva e buona intensità, riuscendo spesso a tenere avanti il naso nonostante i tentativi di rimonta delle padrone di casa. Nel finale Carate è tornata a contatto, riaprendo completamente il match e regalando un finale vietato ai deboli di cuore. Una vittoria di squadra importante, che consegna alle sangiorgine l’1-0 nella serie e soprattutto il fattore entusiasmo in vista di gara-2. Il prossimo appuntamento sarà domenica 24 maggio alle 19.30 al NeoLu, dove il San Giorgio proverà a chiudere la serie davanti al proprio pubblico.