Pallavolo serie B2 f – Viadana e il coach Francesco Sgarbi insieme anche nella prossima stagione

Viadana Coach Francesco Sgarbi sarà ancora l’allenatore del Viadana nel prossimo campionato di B2 femminile. Il tecnico di San Giovanni in Persiceto ha raggiunto l’accordo con la dirigenza. Lascia invece il vice Simone Natali. Le rivierasche hanno chiuso sabato scorso la stagione con la sconfitta per 3-1 sul campo del Circolo Minerva Parma. Un ko che non modifica però il bilancio finale della squadra, capace di chiudere al quinto posto con 44 punti conquistati, miglior risultato di sempre per il club. «Le nostre ragazze a Parma, certe del quinto posto, purtroppo non hanno lottato con le unghie e con i denti – commenta la dirigente Roberta Miatton – ma per la società resta comunque una buona annata. Fino a poco più di un mese fa i play off erano alla nostra portata, poi il gruppo non è riuscito a trovare la continuità necessaria». Miatton sottolinea anche il valore di una squadra giovane e spesso condizionata dagli acciacchi fisici. «Il quinto posto è lusinghiero e mai raggiunto in precedenza. La squadra ha dato tanto, pur senza essere quasi mai al massimo della condizione. Una menzione particolare va a Favari, classe 2007, tassello fondamentale del percorso e conferma dell’ottimo lavoro svolto dal nostro settore giovanile».