Beach volley – Grande successo a Casaloldo per il 12° “Memorial Guido”

Casaloldo Si è svolta presso il Centro Sportivo Azzini di Casaloldo la giornata finale della 21esima edizione del torneo di Beach Volley misto. Da 12 anni il torneo si chiama “Memorial Guido” in memoria di Guido Barbieri, pallavolista e allenatore di volley scomparso prematuramente nel 2013. Dieci le squadre impegnate in sette serate per un totale di 28 partite che hanno coinvolto oltre 60 atleti. La competizione è stata vinta dalla Bertani Arredamenti. Al termine, prima delle premiazioni delle squadre, c’è stato un ricordo speciale per Guido Barbieri, alla presenza della sua famiglia. Le quote di iscrizione al torneo sono state tutte devolute a favore dell’Asilo Nido “Guido Barbieri” di Casaloldo. Il torneo era a cura della Polisportiva Casaloldese e dell’Associazioni Combattenti di Casaloldo.