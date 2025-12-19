Bocce – Che festa alla Nuova Roverbellese. Premiati i protagonisti del 2025

Roverbella Si è svolta domenica 14, a Roverbella, la festa sociale di fine anno della Bocciofila Nuova Roverbellese, che ha visto la partecipazione di oltre 100 soci. Durante il pranzo sociale, intervallato da momenti di intrattenimento, si sono tenute le premiazioni degli atleti meritevoli, condotte dal presidente William Bertazzoni, che ha inoltre rivolto i ringraziamenti a quanti hanno collaborato alla riuscita della giornata e gli auguri per le festività a tutti i presenti, coadiuvato dalla simpatica presenza di Babbo Natale, impersonato da Giorgio Mascoli. Nel corso della festa è intervenuto anche il delegato Ferruccio Zanini, che ha ringraziato per l’invito e portato i propri auguri leggendo una sua poesia dedicata agli amanti delle bocce, dal titolo “Le bocce e il pallino”. Grande successo per il socio e vicepresidente Riccardo Zaglio, vero artefice e organizzatore della giornata, che ha raccolto calorosi applausi per la sua interpretazione di Adriano Celentano, sia nel travestimento, nelle mosse e nell’esibizione canora, culminata con la canzone scritta da Celentano negli anni Settanta, “L’ultimo degli uccelli”, una canzone con l’invito al rispetto dell’ambiente e alla responsabilità dell’uomo verso il pianeta. Evento terminato con la presentazione delle gare 2026 organizzate dalla Roverbellese: il 9° Trofeo Amici delle bocce, dal 19 al 31 gennaio, il 5° Trofeo Amici scomparsi dal 23 al 28 febbraio, il 1° Trofeo Bottura Giuseppe, gara nazionale dal 16 al 21 marzo, e il 2° Memorial Galletti dal 7 al 18 aprile. Dal 12 al 15 gennaio, con finali venerdì 16, si terrà il 26° Memorial Frignani, gara nazionale, nelle specialità di coppia, organizzata dalla Bocciofila Arci Gonzaghese. Sarà la prima gara del Comitato di Mantova nel calendario del 2026.