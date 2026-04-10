Bocce – Gli emiliani Ricci e Contini s’impongono a Suzzara

Suzzara Venerdì 3 aprile è calato il sipario sul 34° Trofeo Bocciofila Suzzarese alla memoria di tutti i soci scomparsi. Gara serale, regionale, organizzata dalla Bocciofila Suzzarese per ricordare chi ha contribuito con passione e dedizione alla crescita della società e a mantenere vivi i valori più autentici dello sport: amicizia, rispetto e condivisione. La kermesse ha visto partite combattute e dall’esito solo apparentemente scontato, ma che nel corso degli incontri hanno lasciato spazio a incertezza e colpi di scena: a salire sul gradino più alto del podio, Claudio Ricci e Claudio Contini, portacolori della Bocciofila Il Cervo (Pr), che si sono imposti in finale per 12-9 su Silvio Setti e Stefano Vezzali della Sammartinese (Re) e secondi classificati. Al terzo posto, Massimo Tessari e Massimo Dicembrini dell’Arci Gonzaghese, seguiti al quarto posto da Maurizio Rampini e Giorgio Pradella, anch’essi dell’Arci Gonzaghese. Dal quinto all’ottavo posto, Marco e William Soragna della Suzzarese, Franco Pirondini e Matteo Truzzi della Sammartinese (Re), Rodolfo Grazioli e Gian Luca Savasi della P.F. Castellucchio, Manuela Angelini e Nadia Losi della Sammartinese. Direttore di gara, Riccardo Iori.

Le premiazioni con i ringraziamenti sono state condotte dal presidente della Suzzarese Guido Bnà, con la partecipazione del delegato Ferruccio Zanini che nell’occasione della vicinanza delle festività ha rivolto i più sinceri auguri di una Buona e serena Pasqua a tutti i presenti e famigliari.

Prossimi appuntamenti

E’ in corso di svolgimento a Roverbella il 2° Memorial Giampietro Galletti. Gara regionale, serale, divisa in due prove, organizzata dalla Bocciofila Nuova Roverbellese: individuale di categoria A e nelle specialità di coppia separata al possibile per le categorie B, C e D. Le fasi di qualificazione si stanno tenendo sulle corsie di Roverbella con finali sabato 18 a partire dalle ore 14.

Pegognaga: 5° Trofeo Ruggero Mazza

Ultimi dettagli per il 5° Trofeo Ruggero Mazza. La gara serale, regionale e organizzata dalla Bocciofila Pegognaghese si terrà dal dal 20 al 24 aprile con partite ai punti 10.