Bocce – Graziano e Paleari si aggiudicano il 15º Memorial Palvarini-Recusani

Mantova Una giornata di sport, passione e ricordo che ha voluto rendere omaggio alla memoria di due figure storiche del movimento boccistico locale, Vittorio Palvarini e Giancarlo Recusani. Successo a Montata Carra per il 15° Memorial Vittorio Palvarini/Giancarlo Recusani, gara nazionale per le categorie A/B, nella specialità di coppia, organizzata dalla Bocciofila Montata Carra. Hanno partecipato centoventi formazioni (72 A-48 B) in rappresentanza di sessantadue società di tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Fasi di qualificazione dalle ore 9 del mattino sulle corsie della Montata Carra e di tutte le bocciofile mantovane con il proseguimento presso la Montata Carra con le partite di finale dalle ore 14 alle ore 19. Sul gradino più alto del podio, con una vittoria a suon di bocciate contro le bocce in accosto degli avversari, solo saliti Giuseppe Graziano-Diego Paleari, portacolori della Bocciofila Rinascita Modena: 12-8 contro Mattia Visconti-Luca Ricci della Caccialanza Milano e secondi classificati. Al terzo posto ecco Matteo Mainetti-Simone Vavassori del Nuvolera Brescia. Quarti, Luca Capetti-Pietro Zovadelli della Vigasio Villafranca Verona. Dal quinto all’ottavo posto: Andrea Borghetti-Gianluca Bignotti della Rinascita Carpenedolo (Bs), Marco Bonomi-Alessandro Saiani della Concesio Bocce (Bs), Carlo Taddei-Massimiliano Alberti della Benassi (Bo), Paolo Luraghi-Giovanni Scicchitano della Jolly (Vr). Direttore di gara Sandro Sartori, coadiuvato dagli arbitri federali Virginio Pellegri con il delegato Ferruccio Zanini nel ruolo di arbitro.

Le premiazioni, con i rappresentanti dei familiari dei commemorati e l’intervento del presidente della FIB Lombardia Sergio Ripamonti, sono state condotte dal presidente della Montata Carra Ezio Volpi, con un plauso agli sponsor, al personale della società e a tutti i partecipanti per aver contribuito a rendere indimenticabile questa quindicesima edizione, che conferma il valore sportivo e umano della manifestazione.