Bocce – Omodei-Saraceni vincono a Gonzaga

MANTOVA Si è svolto la settimana scorsa il 2° Trofeo Parmigiano Reggiano: si tratta di un gara regionale, serale, nella specialità di coppia, organizzata dalla bocciofila Arci Gonzaghese, con fasi eliminatorie svoltesi dal 5 all’8 maggio e sponsorizzata dal Consorzio Parmigiano Reggiano, sezione di Mantova. I primi classificati, con in premio una intera forma di Parmigiano Reggiano, sono stati Francesco Omodei-Fabio Saraceni, portacolori della Solferino Bocce. Al secondo posto, con mezza forma, Alessandro Carpi-Flavio Costantini del Cervo (Parma). Al terzo e quarto posto a pari merito, con un quarto di forma, Corrado Muzzini-Rodolfo Riolfi del P. F. Castellucchio e Remo Faccin-Massimo Cappi della Villa Pomese. Dal quinto all’ottavo, Ivo Venturini-Devis Lodi Rizzini della P. F. Castellucchio, Emilio Rossi-Michelangelo D’Addese della Dorando Pietri (Modena), Giovanni Dal Santo/Fausto Adami del Mozzecane (Vr), Enrico Corassori/Giuseppe Vergnani della Sammartinese (Mo). Direttore di gara, Romeo Bertolani. Le premiazioni con la partecipazione, del sindaco Elisabetta Galeotti, sono state condotte dal presidente Paolo Morselli, con i ringraziamenti a tutti i partecipanti e in modo particolare alla sezione del Parmigiano Reggiano, con il presidente Cristian Odini e il battitore Sante Spaggiari.

News premi gare

Come da comunicato FIB, è uscita una nuova circolare che aggiorna la situazione dei premi in denaro per i giocatori: non si paga più la ritenuta del 20% sui premi fino a 300 euro, questa volta in modo stabile. In pratica, se a un’associazione sportiva riconosce un premio in denaro a un atleta che partecipa a una gara (entro i 300 euro totali), non verrà applicata alcuna trattenuta fiscale; se invece il premio supera i 300 euro, tutta la somma verrà tassata.

Coppa Mantova

I risultati di sabato 10 nella prima giornata di ritorno: Girone 1: Voltese-Montata Carra 4- 4, Pozzolese-Roverbellese 2-6. Girone 2: Pegognaghese-Gonzaghese 4-4, Castellucchio-Suzzarese 4-4. Classifica. Girone 1: Roverbellese 12, Montata Carra 7, Pozzolese 3, Voltese 1. Girone 2: Gonzaghese 10, Castellucchio 5, Suzzarese 4, Pegognaghese 2.

Domani seconda giornata di ritorno. Girone 1: Voltese-Roverbellese, Pozzolese-Montata Carra. Girone 2: Pegognaghese-Suzzarese, Gonzaghese-Castellucchio.

Prossimi eventi

Oggi si terranno le finali del 27° Trofeo Città di Villa Poma: gara regionale, organizzata dalla Bocciofila Villa Pomese e riservata alle categorie B, C e D.