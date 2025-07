Boxe – ll “Memorial Lasagna” promette spettacolo, in Piazza Broletto la grande boxe

Mantova Torna la grande boxe in Piazza Broletto. L’edizione n.11 del “Memorial Attilio Lasagna” è stata presentata ieri pomeriggio al Palazzo della Cervetta e andrà in scena giovedì 24, dalle ore 21, come è ormai tradizione, di fronte al Bar Lasagna in centro storico. Evento gratuito e che richiama ogni anno un gran numero di appassionati e non della nobile arte. Il vernissage del Lasagna è stato illustrato dal procuratore Francesco Ventura, dal maestro della Boxe Mantova Bruno Falavigna, dal pugile Antonio Mondillo e da Enrico Lungarotti, delegato allo sport della Provincia di Mantova. Organizzazione a cura di Francesco Ventura e Boxe Mantova in collaborazione con Promo Boxe Italia e Confcommercio e con il patrocinio di Comune e Provincia. Lungarotti ha sottolineato il valore sociale della manifestazione e il sostegno della Provincia, mentre Ventura e Falavigna hanno illustrato il programma della serata: il primo ha presentato i tre incontri del programma dei professionisti, perché per infortunio è saltato quello di Kobba. In particolare si è soffermato sul match che vale il titolo italiano dei superwelter, vacante, fra Graich e Falcinelli: «Sarà la prima volta a Mantova di un titolo italiano all’aperto fra due pugili che promettono spettacolo. Graich deve avere più continuità, mentre Falcinelli è già stato campione italiano, ma confido che il mio pugile possa farcela». Falavigna ha presentato i cinque incontri del programma dilettanti con la partecipazione di pugili della Boxe Mantova e della Mantova Ring: «Un programma meno esteso del solito visto i tre match fra professionisti». E tra l’altro debutto nel professionismo del pugile della Boxe Mantova Antonio Mondillo contro Alessandro Capuzzi della Promo Boxe Italia. «Mi sono deciso a fare il grande passo – ha commentato – e mi sono preparato per l’esordio. Sono carico e deciso a far bene». Al miglior pugile mantovano andrà la Coppa Giulio Giovannoni, grande appassionato della nobile arte.

Sergio Martini