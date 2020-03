Baby-gang: nuovi guai per il capo. Individuato il suo braccio destro

MANTOVA Si aggrava la posizione di Valentino Mihailovic, il 19enne arrestato nei giorni scorsi per una rapina ai danni di alcuni ragazzini messa a segno a Porto Catena lo scorso 26 gennaio. Ieri il giovane è stato raggiunto in carcere da una seconda ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Mantova su richiesta della procura che gli contesta altri otto casi tra rapine e furti, per sei dei quali è stato concesso l’arresto in carcere. Frattanto le indagini sull’attività di questo giovanissimo boss e della sua baby-gang: gli investigatori hanno infatti identificato il suo braccio destro, un minorenne attualmente indagato dalla procura presso il tribunale dei Minori di Brescia. Accertamenti in corso anche su un terzo elemento. Le indagini coordinate dalla procura hanno visto impegnati in sinergia Carabinieri, Squadra Mobile della Polizia di Stato e Polizia locale di Mantova.